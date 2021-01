Raid punitivo per post su social, denunciate madre e figlie

(ANSA) - CATANIA, 12 GEN - Un commento non gradito ad una foto che avevano postato su TikTok ha acceso gli animi di una donna di 47 anni e delle sue tre figlie di 24, 26 e 28, che a Catania hanno organizzato una spedizione punitiva nei confronti di una donna di 39 anni abitante nel Villaggio Sant'Agata. Qui, dopo averle danneggiato l'auto a colpi i mazza da baseball, l'hanno fatta scendere per strada e l'hanno aggredita. Una telefonata al 112 ha fatto intervenire i carabinieri, che hanno denunciato madre e figlie per lesioni personali e danneggiamento in concorso ed hanno anche contestato loro la violazione delle norme emanate per il contenimento della diffusione del coronavirus. (ANSA).