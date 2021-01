Turismo: tra due mesi riapre hotel delle Palme a 5 stelle

(ANSA) - PALERMO, 11 GEN - Sicindustria ha accolto il gruppo di alberghi e strutture turistiche che fanno capo alla famiglia di imprenditori Corvaia. Lo dice una nota dell'associazione. Oltre al villaggio turistico Sporting di Cefalù, oggi rilanciato in un moderno resort 4 stelle con campi sportivi, area spa e benessere e ristorante, entrano nella compagine dell'associazione industriali l'iconico hotel delle Palme di via Roma a Palermo, il luxury hotel Metropole di Taormina.

Trasformato da residenza privata in albergo di lusso della Belle Époque, il Grand Hotel et des Palmes vanta storia e un passato di ospiti illustri. Tra due mesi riapre le porte come hotel 5 stelle lusso.

L'hotel Metropole di Taormina sorge su un edificio storico del XIII secolo. Restaurato dopo anni di abbandono, è accanto alla Torre dell'Orologio nello storico corso Umberto. L'archeologo Biagio De Spuches, elesse l'edificio a residenza privata e dimora della propria collezione di reperti antichi. Sono ancora visibili le colonne provenienti dal Teatro Greco di Taormina, che proprio De Spuches fece trasferire nel palazzo. Oggi è un elegante e moderno hotel di lusso che accoglie una clientela internazionale ed eventi importanti come il Taormina Film Festival. (ANSA).