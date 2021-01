Scuola: libri testo in 'comodato gratuito' per risparmiare

(ANSA) - PALERMO, 11 GEN - A scuola coi libri di testo in comodato d'uso gratuito. L'originale iniziativa è stata promossa dall'Istituto per i servizi alberghieri "Virgilio Titone" di Castelvetrano, nel Trapanese, che a partire dal prossimo anno scolastico aderisce al progetto Pon "Nati per leggere" a valere sui fondi europei. Agli studenti che si iscriveranno al primo anno dell'Istituto, verranno forniti i libri di testo e i kit didattici per l'intera durata dell'anno scolastico. Il "prestito" dei testi consentirà così un risparmio notevole alle famiglie degli alunni. "Quest'ulteriore progetto si inserisce nel percorso già avviato dalla scuola per offrire agli studenti strumenti tecnologici e innovativi sempre più all'avanguardia", ha spiegato il dirigente scolastico Rosanna Conciauro. Già negli anni scorsi ad alcuni allievi sono stati forniti computer portatili, consentendo loro di arricchire lo studio con strumenti per ricerche e approfondimenti. (ANSA).