Covid: sindaco Messina, da domani droni per controlli

(ANSA) - MESSINA, 10 GEN - "Da domani intensificheremo i controlli in città anche con i droni che attiveremo nelle zone più sensibili. Messina ha percentuali preoccupanti per l'emergenza Covid che ci hanno portato in zona rossa, parliamo addirittura di un tasso di positività del 34,5%". Lo annuncia il sindaco di Messina Cateno de Luca.

"A preoccupare - sottolinea - è il rapporto dei posti letto occupati in terapia intensiva che è del 70% e quello dei dei ricoveri ordinari che è del 75%. Sono numeri tra i più alti d'Italia e per questo rispetto alla ordinanza predisposta dalla Regione farò ulteriori restrizioni perchè la situazione è allarmante".

"L'Asp - conclude il sindaco - ha comprato un software per gestire una banca dati che ancora non esisteva sui positivi, meglio tardi che mai" (ANSA).