Peschereccio di Mazara soccorre 5 a bordo imbarcazione tunisina

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 09 GEN - Un peschereccio di Mazara del Vallo,il 'Nuovo Lorenzo', la notte scorsa ha soccorso un'imbarcazione tunisina in difficoltà, trainandola con i 5 uomini a bordo, nelle acque sicure del porto nel trapanese". Lo rendono noto i segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Giovanni Di Dia, Adolfo Scotti e Tommaso Macaddino "Far ripartire subito il dialogo per un Mediterraneo di pace.

Ormai da anni siamo di fronte ad un Mediterraneo senza dialogo, senza progettualità, senza una visione chiara da parte dell'Unione Europea e dei governi che si affacciano su questo mare. - aggiungono - Sono invece sempre presenti e pronti ad intervenire i nostri lavoratori del mare, che non ci pensano neanche un attimo a mobilitarsi per salvare imbarcazioni ed esseri umani in difficoltà, senza guardare al loro colore, alla loro bandiera e soprattutto senza pensare agli episodi negativi che li hanno visti coinvolti". (ANSA).