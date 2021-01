Vaccini: Parco Nebrodi, forniamo congelatore per conservarli

(ANSA) - PALERMO, 08 GEN - L'Ente Parco mette a disposizione della Comunità dei Nebrodi un congelatore per la conservazione dei vaccini contro il Covid: si tratta di un ultra frigorifero capace di raggiungere la temperatura di - 80 gradi richiesta per lo stoccaggio e il trasporto dei vaccini, che potranno essere custoditi alle temperature previste. "Questo il nostro contributo alla causa che ci vede coinvolti contro la pandemia", dice il Presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza annunciando, con una nota indirizzata all'Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, al direttore dell'Asp 5 di Messina Paolo La Paglia, al Commissario per l'emergenza Covid Maria Grazia Furnari ed al risk manager dell'ospedale di S.Agata Militello.

Antonino Giallanza la disponibilità dell'Ente Parco. In atto il congelatore si trova nella Banca del Germoplasma vegetale di Ucria: "il suo utilizzo in laboratorio lo rende pienamente compatibile per il settore biomedicale - commenta Barbuzza - ecco perché si impone doverosamente un contributo alla causa, destinando lo stesso all'Ospedale dei Nebrodi". (ANSA).