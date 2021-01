Open Arms: 9 parti civili ad udienza preliminare con Salvini

(ANSA) - PALERMO, 08 GEN - Sono 9 al momento le potenziali parti civili nel procedimento per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio a carico dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini che si aprirà domani con l'udienza preliminare davanti al gup di Palermo Lorenzo Jannelli. Il leader della Lega rischia il rinvio a giudizio per aver rifiutato lo sbarco a Lampedusa alla nave dell'Ong spagnola Open Arms che aveva soccorso in mare un centinaio di migranti ad agosto del 2019. Da qui le accuse di sequestro e rifiuti di atti d'ufficio formulate dal tribunale dei Ministri di Palermo e ribadite dalla procura che ne ha chiesto il rinvio a giudizio. Oltre a 5 dei migranti trattenuti per 20 giorni sulla nave spagnola chiederanno di costituirsi parte civile in udienza preliminare Legambiente, l'associazione Accoglie Rete difesa dall'avvocato Corrado Giuliano, l'Ong Save Human e l'Arci.

L'udienza si terrà nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. (ANSA).