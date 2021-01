Covid: 8 i pazienti positivi in Pronto Soccorso Villa Sofia

(ANSA) - PALERMO, 08 GEN - "Dai rilievi avviati ieri circa il riscontro di alcuni casi di positività a Coronavirus, intercettati nell'area di emergenza- urgenza del Pronto Soccorso, a seguito dell'ormai routinaria attività di esecuzione dei tamponi, è emerso nelle ultime ore qualche altro caso.

Pertanto sono complessivamente otto i pazienti risultati positivi in tale area. Tutti isolati e la maggior parte dei quali già trasferiti ai centri Covid". E' quanto si legge in una nota dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo.

"Per procedere in queste ore all'ulteriore attività di sanificazione relativa agli ambienti dell'astanteria (area dell'Uoc PS dedicata al ricovero dei pazienti "internistici") si è proceduto - puntualizza la nota - a sospendere temporaneamente i ricoveri dell'astanteria. Risulta pertanto regolarmente funzionante il pronto soccorso". (ANSA).