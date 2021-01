Borsellino: Salvini, Pd e M5s mi criticano anche su questo

(ANSA) - PALERMO, 08 GEN - "M5s e Pd mi criticano sempre. Se qualcuno riesce a fare polemica anche su una figura eroica come quella di Paolo Borsellino e sulla lotta alla mafia vuol dire che è fuori dalla storia". Lo ha detto Matteo Salvini ai giornalisti all'ingresso dell'albergo delle Poverea Palermo che sta visitando con il presidente Nello Musumeci, riferendosi alle polemiche suscitate dalla mascherina con l'immagine di Borsellino indossata dal leader della Lega in via D'Amelio dove ha deposto un mazzo di fiore davanti al luogo dell'attentato.

