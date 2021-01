Mafia:ricordato a Palermo P. Mattarella a 41 anni da delitto

Ricordato questa mattina a Palermo il presidente della Regione Piersanti Mattarella a 41 anni dall'omicidio mafioso il 6 gennaio 1980. La commemorazione è avvenuta nel rispetto delle norme anticovid per evitare assembramenti davanti alla lapide nei pressi dell'abitazione che ricorda il luogo dell'assassinio in via Libertà. Erano presenti i familiari di Piersanti Mattarella. Hanno iniziato i rappresentanti dell'esercito alle 9.30, poi è stata la volta del vicepresidente della Regione Gaetano Armao e dell'assessore Toto Cordaro in rappresentanza del governo regionale. A seguire il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, con il comandante provinciale dei carabinieri Arturo Guarino, il questore di Palermo Leopoldo Laricchia, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Antonio Nicola Quintavalle Cecere. Alle 11 è stata la volta del sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha deposto un mazzo di fiori. (ANSA).