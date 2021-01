Incidenti stradali: ragazzo di 14 anni muore a Comiso

Un ragazzo di 14 anni è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale che si è verificato a Comiso (Rg) in via Biscari. Il ragazzo, che era in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. (ANSA).