Cento voci ricordano Sciascia, maratona online

(ANSA) - PALERMO, 06 GEN - Saranno oltre cento grandi voci a ricordare i cento anni dalla nascita di Leonardo Sciascia da venerdì 8 gennaio con una iniziativa della "Strada degli scrittori" sui canali online. Una "Maratona Sciascia" che coinvolgerà dalle ore 10 su Facebook, Youtube e sul sito www.stdradadegliscrittori.it.

Più di cento personalità fra scrittori, giornalisti, registi, attori, uomini politici, artisti, docenti universitari, giuristi e filosofi. Tutti a raccontare, anche sabato 9 e domenica 10 gennaio, il proprio Sciascia, evocando ognuno in tre minuti un aneddoto, una riflessione critica, una pagina.

Preceduta da una introduzione di Felice Cavallaro, direttore della "Strada", e aperta venerdì da Paolo Mieli, Ferruccio De Bortoli, Marco Damilano, Marcello Sorgi, Francesco Merlo, Pigi Battista, Marco Tarquinio e tanti altri editorialisti, la maratona proseguirà con Stefania Auci, Walter Veltroni, Vittorio Sgarbi, Giuseppina Torregrossa, Nadia Terranova, Tea Ranno, Catena Fiorello, Silvana Grasso, Matteo Collura, Gaetano Savatteri e decine di scrittori.

Nel corso della maratona si alterneranno cattedratici, giuristi, esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo, numerose personalità del mondo politico e del giornalismo. Ci saranno anche intermezzi artistici e collegamenti con Racalmuto, la casa in cui lo scrittore visse con zie, moglie e figlie, la campagna di Contrada Noce, la Fondazione Sciascia. Alle 18.00 di venerdì anche una diretta da Casa Sciascia. Lo scrittore Maurizio de Giovanni dialogherà online con Gaetano Savatteri, in collegamento con Felice Cavallaro, presenti Pippo Di Falco, Salvatore Picone, Gigi Restivo e altri testimoni che hanno conosciuto Sciascia. (ANSA).