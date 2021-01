Mafia: sindaco Catania, idee Giuseppe Fava sempre vive

"Con immutata e sincera partecipazione emotiva, 37 anni dopo, viene ricordata l'uccisione per mano mafiosa di un valoroso giornalista e intellettuale, libero da condizionamenti nella denuncia del malaffare e delle influenze negative della criminalità organizzata nel tessuto produttivo e istituzionale". Lo afferma il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in occasione dell'anniversario dell'omicidio di Giuseppe Fava, assassinato dalla mafia il 5 gennaio 1984. Oggi alle 17 l'amministrazione comunale con una propria rappresentanza istituzionale deporrà un mazzo di fiori sul luogo dell'omicidio.

"Le coraggiose idee di Giuseppe Fava - sottolinea Pogliese - sono ancora vive nei cuori dei siciliani e dei catanesi onesti che non si arrendono alle prevaricazioni della violenza: l'omaggio perenne ad un sacrificio estremo che segna ancora la linea dell'impegno sociale e civile di chi auspica una terra finalmente liberata dalla mala pianta della mafia".