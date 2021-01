Epifania di solidarietà con l'Antica Focacceria S. Francesco

(ANSA) - PALERMO, 05 GEN - In considerazione delle attuali misure anti Covid in vigore, non sarà possibile quest'anno celebrare "in presenza" la tradizionale giornata dell'Epifania e la relativa distribuzione di focacce agli indigenti di Palermo.

Anche la storica Antica Focacceria S. Francesco ha infatti dovuto adeguarsi alle disposizioni previste dall'ultimo Dpcm "rivisitando" le modalità di svolgimento della centenaria iniziativa. L'evento, la cui prima edizione risale al lontano 1902, si è sempre svolto la mattina del 6 Gennaio con la distribuzione gratuita di focacce con milza e altre prelibatezze di strada ai più bisognosi.

Quest'anno, per le ragioni legate alla pandemia, è stato deciso di non sospendere l'iniziativa, ma di adattarla alle prescrizioni del momento: pertanto, saranno effettuate delle consegne dirette ad alcune associazioni che da sempre si occupano di garantire accoglienza ed assistenza agli indigenti.

Tra i destinatari vi saranno gli ospiti della Missione Speranza e Carità, guidata dal missionario Biagio Conte, ma anche quelli, del Centro Astalli che si occupa di garantire accoglienza ed assistenza agli immigrati e quelli della Mensa della Caritas diocesana cittadina, a due passi dallo storico locale fondato nel 1834. "La pandemia non ferma la solidarietà, anzi la rafforza e la rende più presente, in modi diversi, più capillare. Così una tradizione secolare come quella del dono agli indigenti da parte della Focacceria San Francesco non si ferma, ma anzi cresce grazie alla collaborazione del ricco e variegato mondo dell'associazionismo e del volontariato" ha commentato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sempre presente all'iniziativa. A coordinare l'attività di questa speciale edizione dell'Epifania e a fare gli onori di casa sarà Fabio Conticello, patron storico del locale, il cui bisnonno Antonino Alaimo lanciò l'inziativa al principio del secolo scorso. Il nuovo management dell'Antica Focacceria S. Francesco ha infatti fortemente voluto al proprio fianco la famiglia Conticello. La volontà di mantenere l'appuntamento con la solidarietà è stata espressa anche da Leopoldo Resta, amministratore delegato di CirFood Retail, nuovo azionista unico di Antica Focacceria S. Francesco. (ANSA).