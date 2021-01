Colpi pistola contro facciata segreteria ateneo Palermo

(ANSA) - PALERMO, 05 GEN - Vigili del fuoco e carabinieri stanno passando al setaccio la facciata degli uffici della segreteria dell'Università di Palermo, in via Ernesto Basile, per analizzare le tracce dei proiettili che hanno bucato la parete in cartongesso e che sono stati trovati questa mattina negli uffici.

L'ipotesi è che tra il 31 dicembre e il primo gennaio, per i festeggiamenti del capodanno, siano stati esplosi dei colpi di pistola in direzione degli uffici della segreteria. (ANSA).