Carabinieri: Burgio visita comando Trapani

(ANSA) - PALERMO, 05 GEN - Il comandante interregionale carabinieri "Culqualber", generale Carmelo Burgio, con competenza sui Carabinieri di Sicilia e Calabria, ha fatto visita al comando provinciale di Trapani. L'alto ufficiale, accolto dal comandante provinciale col. Gianluca Vitagliano, ha incontrato, nel cortile interno della caserma di via Orlandini, una rappresentanza dei Carabinieri in servizio della Provincia.

Nel corso della visita il Generale ha rivolto ai militari dell'Arma impegnati in prima linea nel trapanese, "parole di apprezzamento per il costante impegno profuso nelle attività di prevenzione e repressione dei reati attuata sul territorio".

Burgio ha consegnato alcune ricompense ai carabinieri che si sono distinti nelle indagini dell'operazione "Mafiabet" che hanno permesso di ricostruire l'ascesa di un imprenditore nel settore delle scommesse e dei giochi on line, favorita da cosa nostra trapanese. (ANSA).