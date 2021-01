Vuole restituito cane e ferisce padre ex fidanzata

(ANSA) - PALERMO, 04 GEN - Ha aggredito il padre della sua ex fidanzata che si era rifiutato di consegnargli un cane chihuahua donato alla figlia durante la relazione ormai finita. Con l'accusa di tentato omicidio e tentata estorsione un giovane di 36 anni originario di Calatabiano (Ct) è stato arrestato dai carabinieri.

La lite è avvenuta in un'abitazione a Giardini Naxos (Me). La vittima è stata trovata dai militari dell'Arma a terra priva di sensi e con una vistosa ferita alla testa. Il 36enne è stato bloccato nei presi della casa del suo ex suocero che è stato ricoverato nell'Ospedale Papardo di Messina in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Il gip ha applicato nei confronti dell'aggressore il divieto di avvicinamento alla casa dell'ex fidanzata. (ANSA).