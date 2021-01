Sanità: Pullara chiede audizione Commissione su Villa Sofia

(ANSA) - PALERMO, 04 GEN - "Ho visto attraverso un video postato il 2 gennaio su Facebook le condizioni assolutamente disumane in cui versano i pazienti nel pronto soccorso del presidio ospedaliero Villa Sofia di Palermo. I pazienti sono lasciati soli senza alcuna assistenza sanitaria e non si evince alcuna presenza di personale sanitario a tutti i livelli". Lo afferma in una nota il vicepresidente della Commissione Salute all'Ars Carmelo Pullara. "Le immagini -sottolinea Pullara - sono raccapriccianti, molti ammalati sono parcheggiati nei corridoi in solitudine. Alla luce di questa drammatica situazione ho chiesto alla presidente della Commissione Salute Margherita La Rocca Ruvolo un'audizione urgentissima di tutta la Direzione Aziendale del nosocomio palermitano, dell'Assessore per la Salute e del Dirigente Generale dell'Assessorato affinché chiariscano le ragioni di quanto sta accadendo, per capire -conclude il parlamentare - se tale disfunzione proviene da una non consona gestione aziendale, ovvero di sistema". (ANSA).