Cgil: inaugurata a Sciacca nuova sede Camera lavoro

(ANSA) - AGRIGENTO, 04 GEN - La Cgil ha scelto l'anniversario dell'uccisione del sindacalista Accursio Miraglia (4 gennaio 1947) per inaugurare a Sciacca la nuova sede della Camera del Lavoro in C.da Perriera in via Antonio Segni 108 dove, con più personale a disposizione sia il patronato Inca che il Caf.

saranno in grado di offrire maggiori servizi. Il segretario provinciale della Cgil Alfonso Buscemi, la responsabile della cultura e della legalità Maria Concetta Barba, accompagnati dal segretario della Camera del Lavoro di Sciacca Francesco Zammuto, sono andati nella villetta di via Licata a pochi passi dal luogo del assassinio e hanno deposto un mazzo di fiori. "Un gesto simbolico per ricordare tutti quegli uomini che la storia l'hanno costruita con le loro gesta diventando degli eroi" dicono i sindacalisti. (ANSA).