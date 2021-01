Incendi: vasto rogo in autodemolizione, alta nube di fumo

(ANSA) - MINEO, 02 GEN - Un vasto incendio è divampato poco prima delle 10 di oggi in un deposito di autodemolizioni, con all'interno un centinaio di autovetture, di contrada Terre Salse in territorio di Mineo, nel Catanese. A dare l'allarme sono stati diversi automobilisti che hanno notato una alta colonna di denso fumo nero levarsi dalla struttura che si vedeva dalla strada statale Catania-Gela.

Il rogo sta severamente impegnando le squadre dei vigili del fuoco di Caltagirone e Catania Sud supportate da due autobotti arrivate dalla centrale del capoluogo etneo e dall'aeroporto Fontanarossa, quest'ultima con una capienza di 25.000 litri. Non risultano, al momento, feriti o intossicati. Sul posto sono presenti anche i carabinieri di Caltagirone. (ANSA).