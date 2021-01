Droga: 600 gr marijuana sequestrata, due arresti Cc Catania

(ANSA) - CATANIA, 02 GEN - Carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Piazza Dante di Catania hanno arrestato il 43enne Daniele Iachininoto e il 26enne Ivan Scavone per spaccio di sostanze stupefacenti durante un'operazione antidroga nello storico rione San Cristoforo. A conclusione dei controlli militari dell'Arma hanno sequestrato 3.120 euro in contanti, che aveva il 43enne, bloccato dopo che aveva ceduto una 'dose' a un cliente, e 600 grammi di marijuana che erano in una busta che il 26enne stava portando con sé durante un tentativo di fuga, oltre a 45 euro. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati, così come deciso dal giudice in sede di direttissima, sono stati posti ai domiciliari. (ANSA).