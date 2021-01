Sicilia: Musumeci, raggiunto obiettivo spesa fondi Ue

(ANSA) - PALERMO, 01 GEN - Per il terzo anno consecutivo il governo della Regione siciliana ha raggiunto gli obiettivi di spesa fissati da Bruxelles nella gestione dei Fondi europei per il 2020. Nei quattro programmi operativi di competenza (Fesr, Fse, Psr e Feamp), gli uffici della Regione, infatti, hanno certificato la spesa complessiva di 745 milioni di euro. E' quanto si legge in una nota della Presidenza della Regione.

"L'ennesima sfida - sottolinea il presidente Nello Musumeci - vinta dal mio governo, che ha evitato la restituzione al mittente di anche solo un euro. Dall'inizio di questa legislatura, il totale delle risorse utilizzate nell'isola supera due miliardi e 950 milioni di euro: interventi per infrastrutture, aiuti alle imprese, politiche sociali, formazione, lavoro, agricoltura, pesca, ambiente a sostegno di decine di migliaia di imprese siciliane e cittadini, in tutti i settori economici. Finanziamenti che servono ad accelerare la crescita della nostra terra e creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo sostenibile. Si tratta del risultato di un gioco di squadra tra il governo regionale e quella parte buona della burocrazia che condivide lo sforzo e la scommessa. Voglio ringraziare gli assessori, gli uffici regionali e l'assistenza tecnica per l'impegno e la passione. Andiamo avanti!". (ANSA).