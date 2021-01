Crisi a Palermo, Sinistra valuterà se proseguire con Orlando

(ANSA) - PALERMO, 01 GEN - Sinistra Comune apre la crisi politica al comune di Palermo, dopo il voto, all'alba di ieri, sul bilancio di previsione, cui non hanno partecipato i consiglieri comunali del movimento. "Sinistra Comune ieri si è riunita e mi ha chiesto di autosospendermi da assessore della giunta Orlando, per questa ragione non ho partecipato ai lavori dell'esecutivo - ha detto Giusto Catania, in conferenza stampa on line - Il prossimo 9 gennaio ci sarà un'assemblea cittadina di Sinistra Comune e capiremo se dobbiamo continuare l'esperienza politica". Col voto in consiglio comunale sul bilancio è saltato il mutuo per le opere accessorie al tram e la destinazione di una ventina di milioni sempre per le nuove linee del tram. La mossa, messa in atto grazie ad alcuni emendamenti condivisi dalla maggioranza e dall'opposizione, ha prodotto una frattura interna alla coalizione che sostiene il sindaco Leoluca Orlando. Si è sospeso anche il presidente di Amg Mario Butera, espressione di Sinistra Comune nell'azienda partecipata del gas.

(ANSA).