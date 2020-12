Parco Naxos, da Teatro Taormina e Isolabella tanti cantieri

(ANSA) - PALERMO, 31 DIC - Tra cantieri di recupero di storici edifici monumentali - come il Castello di Schisò a Naxos, Villa Bosurgi a Isola Bella e il Monastero basiliano di Casalvecchio Siculo - e campagne di scavo aperte al pubblico dove poter seguire "in diretta" il lavoro degli archeologi, l'anno che verrà per il Parco Archeologico Naxos Taormina sarà denso di impegni in tutti i siti. Alcuni nel segno dell'inclusione sociale, come al Teatro Antico di Taormina dove la ristrutturazione dell'edificio ex Semaforo e la realizzazione di nuovi servizi, oltre ad aumentare gli standard qualitativi del sito, apriranno la fruizione del Belvedere anche ai disabili, sinora esclusi dalla visita di quest'area.

Archiviato lo storico record 2019 con oltre 1 milione di visitatori (1.033.656) e ingoiato il boccone amaro del 2020 nel segno della pandemia (-70% di presenze), il Parco Naxos Taormina è già proiettato nel 2021. "Abbiamo in cantiere numerosi interventi - spiega la direttrice, l'archeologa Gabriella Tigano - per valorizzare e migliorare la fruizione dei siti, aprendola in alcuni casi anche a categorie fragili come i disabili. La forzata chiusura di questi mesi non ci ha mai fermato: abbiamo continuato a lavorare tutti e, in linea con la nostra mission".

Si parte a gennaio da Naxos, con il recupero delle coperture del Castello Schisò dove in primavera i visitatori potranno seguire dal vivo gli archeologi alle prese con la campagna di scavo che precede il recupero dell'edificio, futuro Museo archeologico e spazio polifunzionale. Interventi di risanamento a Isola Bella per alcuni padiglioni della storica Villa Bosurgi: ambienti fortemente esposti alla salsedine, creati all'interno di ingrottamenti, che torneranno ad essere visitabili.

Al Teatro Antico di Taormina dalla primavera sul Belvedere saranno in funzione undici servizi igienici inclusi quelli per disabili, in aggiunta a quelli già esistenti a valle. Sempre sul Belvedere in arrivo nello storico edificio "Ex Semaforo" la piccola caffetteria dedicata ai soli visitatori, per una pausa di ristoro dal lungo percorso di visita del complesso monumentale. In programma anche mostre di arte contemporanea sia nel giardino del Teatro che a Palazzo Ciampoli dove a seguire sarà allestita anche una esposizione di reperti archeologici dell'antica Tauromenium. (ANSA).