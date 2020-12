Covid: è un medico primo vaccinato al Garibaldi di Catania

(ANSA) - CATANIA, 31 DIC - Si chiama Leda D'Amico ed è un medico, in servizio presso la Pneumologia del dell'ospedale di Nesima, il primo vaccinato dell'Arnas Garibaldi.

Alla presenza del direttore sanitario dell'Azienda, dott.

Giuseppe Giammanco, di numerosi addetti ai lavori e dei carabinieri responsabili della sicurezza del vaccino, la donna ha ricevuto la prima dose intorno a mezzogiorno, dopo aver atteso con pazienza le necessarie fasi di preparazione.

Al primo vaccino si sono poi susseguiti gli altri operatori in lista d'attesa, per un procedimento che proseguirà per mesi, senza soluzione di continuità.

"Oggi è un giorno importantissimo. - ha dichiarato Fabrizio De Nicola, direttore generale dell'Arnas Garibaldi - Dopo mesi di attesa abbiamo finalmente uno strumento capace di sconfiggere definitivamente il Virus Covid-19. Ci auguriamo la massima adesione da parte di tutti i nostri operatori sanitari, affinché questo ospedale possa diventare un vero modello di prevenzione ed fare da esempio per tutti".

Nel corso della prima giornata di vaccinazione, alla fine, al Garibaldi saranno vaccinati in tutto 25 operatori sanitari.

Domani si replica. Si è concluso il 2020, ma il vaccino è finalmente arrivato.

