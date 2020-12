Comuni: Palermo; approvato bilancio, dirottati soldi tram

(ANSA) - PALERMO, 31 DIC - Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato il bilancio dirottando su altri capitoli i fondi che il sindaco Leoluca Orlando voleva destinare alle opere accessorie del tram e bocciando il mutuo per la nuova infrastruttura. Il consiglio, trasversalmente, ha approvato tre emendamenti che stravolgono il bilancio secondo la giunta. I consiglieri di Sinistra comune hanno abbandonato l'aula. La manovra è passata con i 16 voti favorevoli della maggioranza, nove contrari e un astenuto, e grazie alla presenza delle opposizioni che hanno garantito il numero legale. La tari non dovrebbe aumentare secondo quanto detto dall'assessore Sergio Marino ai consiglieri comunali.

L'emendamento approvato prevede che il tesoretto di 20.136.126,14 euro dovrà essere ripartito nel 2021 sui seguenti investimenti ritenuti di prioritaria importanza per la città: 3.500.126,14 euro per interventi urgenti per l'emergenza cimiteriale (con particolare riferimento alle opere e/o interventi di manutenzione straordinaria nel cimitero dei Rotoli e per l'acquisto e l'istallazione di loculi prefabbricati); 10.136.000 euro per manutenzione di strade e marciapiedi, così come previsto dall'accordo quadro di cui all'art. 34 codice dell'affidamento dei lavori su strade marciapiedi ed aree pubbliche della città di Palermo; 5.500.000 euro per interventi straordinari di edilizia scolastica e manutenzione del patrimonio comunale, anche secondo le previsioni di cui agli accordi quadro stipulati dall'Amministrazione comunale; un mln di euro per progettazione esterna di opere ed interventi straordinari e di straordinaria manutenzione di competenza comunale. (ANSA).