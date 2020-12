Covid:vaccinati 6 rappresentanti studenti Università Catania

(ANSA) - CATANIA, 30 DIC - Sei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell'Università di Catania sono stati tra i primi studenti in Sicilia ad essere stati vaccinati contro il Covid-19. Lo rende noto l'Ateneo. Stamattina i consiglieri d'amministrazione Maurizio Anicito e Alessio Losi e i senatori accademici Francesco Di Paola, Alessandro Guastella, Federico Mertoli e Giuseppe Sotera sono stati sottoposti alla vaccinazione al Centro Anti-Sars- CoV 2 del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.

La Regione siciliana aveva chiesto all'Ateneo il nominativo di sei studenti e il rettore Francesco Priolo ha deciso simbolicamente che la somministrazione delle prime dosi di vaccino fornite dalla Regione stessa partisse dai rappresentanti.

"Oggi - ha commentato il rettore - è una bellissima giornata per tutti noi. Apprezziamo e condividiamo la decisione di iniziare la vaccinazione con gli studenti perché loro sono al centro della vita dell'Ateneo e il nostro impegno per tutelare la loro salute è sempre prioritario.

"Ringraziamo l'Università di Catania - ha affermato il componente del Cda Alessio Losi anche a nome degli altri cinque colleghi vaccinati- per l'opportunità concessa. Ci auguriamo che il nostro gesto possa sensibilizzare la comunità studentesca, soprattutto i più scettici, circa l'importanza che riveste il vaccino nella battaglia contro il Covid. E con questo gesto ci auguriamo che il 2021 sia l'anno della svolta".

I sei ragazzi riceveranno la seconda dose a gennaio quando i vaccini saranno consegnati a Catania. Nei giorni scorsi avevano ricevuto la prima dose di vaccino anche alcuni docenti dell'Ateneo.

A gennaio partirà anche il piano vaccinale dell'azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico" di Catania che sarà gestito dal direttore sanitario Antonio Lazzara. (ANSA).