Covid: ditte pubblicitarie donano insegne ai ristoratori

(ANSA) - PALERMO, 30 DIC - Alcune ditte aderenti all'associazione aziende italiane cartelli e arredi pubblicitari hanno donato cartelli pubblicitari - ma anche spazi sul web e spot radiofonici - a esercenti siciliani della ristorazione che offrono il servizio di asporto e domicilio durante le feste natalizie.

"Se tutti si scordano di noi, noi non ci siamo dimenticati degli altri", dice Angela Pirrone, direttrice generale di Aicap.

All'iniziativa, patrocinata anche da Fipe-Confcommercio Sicilia - hanno aderito una quindicina di aziende da ogni provincia della Sicilia che hanno donato alcuni "Abbiamo scelto questa categoria - spiega Pirrone - perché da gennaio 2021 condivideremo con loro il problema del canone unico introdotto dalla legge di Bilancio 2020. Un'imposta patrimoniale che accorperà le entrate dei Comuni sull'occupazione del suolo pubblico e quelle relative all'affissione di messaggi pubblicitari". "I ristoratori hanno già condiviso con noi anche le difficoltà nel periodo del lockdown e delle aperture a intermittenza. Anche se - sottolinea la direttrice di Aicap - la situazione del nostro settore è stata aggravata dall'esclusione da tutti i decreti Ristoro e perfino dal bonus pubblicità".

Dal 21 dicembre e fino al 3 gennaio, i cartelli pubblicitari offerti dalle diverse imprese ospitano la pubblicità di due ristoranti, pub o bar per provincia che effettuano servizi di take away o delivery. (ANSA).