Carabinieri: visita commiato di Nistri al comando Culqualber

(ANSA) - MESSINA, 30 DIC - Visita del comandate generale dei Carabinieri Giovanni Nistri alla sede del Comando interregionale "Culqualber" a Messina per il suo commiato ai militari in servizio nelle regioni di Sicilia e Calabria. Il generale Nistri, che fra pochi giorni lascerà l'incarico, è stato ricevuto dal generale di corpo d'armata Carmelo Burgio, comandante interregionale e, successivamente, ha incontrato, nel giardino del comando interregionale,i comandanti ed una rappresentanza di militari in servizio dei comandi legione Calabria e Sicilia, nonché i delegati della rappresentanza militare, il cappellano militare e gli ispettori regionali dell'associazione nazionale carabinieri di Sicilia e Calabria.

Il comandante generale ha ringraziato tutti i militari presenti per "gli eccellenti risultati giornalmente conseguiti nella lotta alla criminalità ed alla mafia, al contrasto di forma di illegalità diffusa che infiltra il tessuto politico e amministrativo, nei reati contro la salute, nel lavoro e nell'ambiente, il soccorso ed aiuto alla gente più bisognosa, ha posto l'accento sui valori propri degli uomini dell'Arma che, tutti i giorni, sul territorio, contribuiscono - silenziosamente - a fare più importante e prestigiosa l'Istituzione e la Patria, impegnandosi nella quotidiana azione di contrasto ad ogni forma di criminalità, ma anche garantendo il sostegno e la vicinanza alle popolazioni". (ANSA).