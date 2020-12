Cane aggredito da altri radagi, Cc lo salvano

(ANSA) - ALCAMO, 30 DIC - I carabinieri di Alcamo hanno soccorso un cane agredito da altri randagi e ferito nelle campagne di Bruca. I carabinieri hanno trovato il cane in un prato in mezzo a fango e erba alta, impossibilitato a muoversi perché ferito e dolorante. In collaborazione con l'amministrazione comunale di Buseto Palizzolo è stata chiamata l'associazione Lida (Lega italiana diritti animali) cui il cane è stato affidato. L'animale fortunatamente non è in pericolo di vita, sta bene ed è stato preso in cura da un veterinario di Custonaci. (ANSA).