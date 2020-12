Ambiente: Regione, sarà ripascita spiaggia Eraclea Minoa

(ANSA) - PALERMO, 30 DIC - Partiranno entro gennaio - e dureranno otto mesi - i lavori di ripascimento e di difesa della spiaggia di Eraclea Minoa. La struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha definito le procedure di aggiudicazione: arà la Thetis Costruzioni srl di Ferrara ad eseguire le opere, in ragione di un ribasso del 26,2 per cento e per un importo di poco superiore ai due milioni e duecentomila euro.

Si porrà un freno al fenomeno dell'erosione costiera che si registra sul litorale agrigentino e che ha causato una sensibile riduzione della linea di costa fino ad attaccare, nella scorsa stagione invernale, alcuni tratti della retrostante pineta e le attrezzature turistiche, dice la Regione siciliana. La spiaggia ha subìto, nel tempo e per effetto delle mareggiate, un arretramento di circa quaranta metri.

«Portiamo a termine in questo modo - commenta il governatore Nello Musumeci, alla guida dell'Ufficio contro il dissesto idrogeologico - una complessa operazione, frutto di una sinergia e di una pianificazione lungimirante. Siamo impegnati nel contrasto al fenomeno dell'erosione costiera che nella spiaggia di Eraclea Minoa, riserva naturale tra le più suggestive dell'Isola, aveva assunto dimensioni preoccupanti". (ANSA).