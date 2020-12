Vax Day: Leoluca Orlando,giorno storico per diritto a salute

(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - "Ho espresso, anche a nome di tutti i Comuni siciliani, apprezzamento e gratitudine agli operatori della sanità e fiducia nella scienza. E' un giorno storico per il diritto alla salute". Lo ha detto il sindaco di Palermo e Presidente Anci Sicilia Leoluca Orlando, che oggi ha partecipato al Vax Day all'ospedale Civico di Palermo nel corso del quale sono stati vaccinati i primi operatori sanitari della Sicilia.

"E' anche il giorno più emblematico - ha aggiunto Orlando - del nuovo ruolo della Unione Europea impegnata non soltanto su approcci finanziari e monetari ma finalmente impegnata - a partire dalla centralità della persona - a sostenere e promuovere diritti dei cittadini, ed in questo periodo -in particolare - il fondamentale diritto alla salute". (ANSA).