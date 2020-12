Turismo: convegno in streaming su aree interne e borghi

(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - "Oltre il turismo sostenibile: per una nuova alleanza tra città e aree interne" è il titolo del convegno, promosso dal comune di Geraci Siculo, con il patrocinio dell'assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana, che si svolgerà domani, lunedì 28 dicembre, alle 16.30, in streaming sulla pagina Facebook "Comune di Geraci Siculo. All'evento, coordinato da Sabrina Lucatelli, direttrice dell'associazione "Riabitare l'Italia", già coordinatrice della strategia nazionale per le aree interne del dipartimento delle politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, interverranno tra gli altri, l'assessore regionale del turismo Manlio Messina, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Pietro Macaluso, presidente Unione dei Comuni Madonie, e Angelo Merlino, presidente del Parco delle Madonie. L'appuntamento prende spunto dalla candidatura del Comune di Geraci Siculo al concorso nazionale dei "Borghi più belli di Italia" indetto da RAI 3, nell'ambito della trasmissione domenicale Alle falde del Kilimangiaro.

"L'attualità, purtroppo, ci porta ad interrogarci anche sul futuro - dice il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa -. Ci rendiamo tutti conto che i modelli e le logiche economiche e sociali seguiti finora non risultano in grado di assicurarci un sufficiente livello di sicurezza che possa garantire a tutti, in futuro, una dignitosa qualità di vita. La pandemia ha contribuito ad accelerare le diseguaglianze sociali, economiche e territoriali, accentuandole inevitabilmente".

"Ci porremo una serie di interrogativi - aggiunge Iuppa - su cosa fare. Vogliamo provare a ragionare su una nuova idea di territorio che superi la visione urbanocentrica e polarizzante tra città e aree interne e arrivare ad una nuova stagione di alleanze tra le comunità nella consapevolezza della loro interdipendenza funzionale e sistemica". (ANSA).