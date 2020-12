Tempo: alle Eolie dopo i bagni in mare arriva la neve

(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - Alle Eolie dopo i bagni in mare da parte di alcuni coraggiosi per festeggiare il Natale oggi è arrivata la neve. E' accaduto a Quattropani, la borgata piu' alta di Lipari, dove alcuni tratti della strada provinciale che da Castellaro conduce al centro abitato sono stati ricoperti dai fiocchi bianchi. Dopo i 24 gradi dell'altro ieri la temperatura è infatti scesa a 9 gradi. Sull'Arcipelago soffia un vento forte da ovest con mare mosso. Regolari i collegamenti da Milazzo per Vulcano, Lipari, Salina e ritorno. Prive di collegamenti le altre isole. (ANSA).