Vax Day:dosi in arrivo stasera all'aeroporto di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 26 DIC - Arriveranno intorno alle 22 di oggi, all'aeroporto di Punta Raisi, con un volo dell'aeronautica militare le prime dosi di vaccino anti covid, che verranno utilizzate per la giornata europea della vaccinazione di domani.

Le dosi saranno prelevate dal reggimento Logistico della brigata Aosta e custodite in apposite celle frigorifere, all'interno della caserma Scianna di Palermo. All'alba di domani, i vaccini saranno trasferiti dai militari dell'Esercito all'ospedale Civico di Palermo, per essere quindi distribuiti secondo il piano nazionale di vaccinazione stabilito dal Ministero della Salute (ANSA).