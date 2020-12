Vax Day: atterrato a Palermo aereo militare con le prime dosi

(ANSA) - PALERMO, 26 DIC - Scatta in Sicilia l'operazione Eos Vaccine day. Alle 23:22 è atterrato all'aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo un C27J dell'Aeronautica militare proveniente dall'aeroporto hub di Pratica di Mare, dopo una tappa a Cagliari, con a bordo le prime dosi di vaccino anti-covid della Pfizer. Il prezioso carico è stato sbarcato con l'assistenza dell'handler GH e preso in carico dai Carabinieri, per il trasporto all'interno della caserma dell'Esercito Scianna di Palermo. Domani, infatti, verranno somministrate nell'ospedale Civico del capoluogo le prime dosi a medici e infermieri delle strutture sanitarie siciliane. "Esprimo ulteriore apprezzamento per l'impegno dell'Esercito e per il ruolo dell'aeroporto al servizio di esigenze di contrasto alla pandemia e di messa in sicurezza sanitaria nella nostra realtà locale - ha detto Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e della Città Metropolitana -, in sintonia con le scelte del governo nazionale". "Nella lotta al virus, l'aeroporto di Palermo è parte del progetto di distribuzione del vaccino, come subhub, assieme ad altri aeroporti italiani - ha commentato Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano -. Continuiamo a dare il nostro contributo, in una battaglia che ci ha visti in prima linea sin dall'inizio della pandemia in azioni per garantire maggiore sicurezza dei passeggeri".