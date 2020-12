Covid: 337 i nuovi positivi in Sicilia, 27 i morti

(ANSA) - PALERMO, 26 DIC - Sono 337 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 4.038 tamponi processati. Le vittime sono 27 nelle ultime 24 ore. I positivi sono 33.290 con un incremento di 50 nuovi positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1184, +19 rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1014, in terapia intensiva sono 170, - 4 rispetto a ieri. I guariti sono 252. La distribuzione nelle province vede Catania con 163, Palermo 38, Messina 104, Ragusa (0), Trapani 5, Siracusa 23, Agrigento (0), Caltanissetta 4, Enna (0). (ANSA).