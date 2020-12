Mafia: minacce e botte a debitore,Gdf arresta esponente clan

(ANSA) - CATANIA, 22 DIC - Militari della Guardia di finanza del comando provinciale di Catania hanno arrestato Giuseppe Raneri, 48 anni, noto come 'Peppe Castelmola', esponente del clan Cintorino, articolazione della cosca Cappello a Calatabiano, per lesioni personali aggravate e violenza privata aggravata dal metodo mafioso. Secondo l'accusa, a fronte del mancato pagamento di una somma di denaro, avrebbe compiuto gravissimi atti di intimidazione e di violenza nei confronti del suo debitore. La prima volta, assieme a due spalleggiatori, ha minacciato l'uomo di gravissime ritorsioni, compresa la "gambizzazione" se non avesse onorato il pagamento. La seconda volta Raneri, assieme a un complice, ha prima investito con l'auto e ha poi violentemente percosso il debitore, procurandogli un trauma cranico-facciale e un altro trauma al torace e all'addome. La terza volta, con l'aiuto di due complici, l'ha aggredito con una spranga di ferro e poi lo ha inseguito fino a casa per minacciarlo. I tre episodi, è emerso da indagini di militari del Gico e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Catania coordinati dalla Dda etnea, sono avvenuti tra il 2019 e il luglio scorso. Nei confronti di Raneri le Fiamme gialle hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catania, su richiesta della locale Procura distrettuale. (ANSA).