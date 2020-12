Libia: Miccichè, rapimento per motivi diplomatici

"Berlusconi ha detto quello che sapevo già, c'è stato l'interessamento di altre Nazioni sulla liberazione dei pescatori, è un fatto certo. Il rapimento non si è verificato per l'annoso problema delle miglia, ma ha avuto un significato di altro tipo: era problema diplomatico, lo sapevamo dall'inizio ma ce lo siamo tenuti per noi. La visita fatta dal ministro degli Esteri a una parte della Libia e non ad altri aveva creato questo disagio durato fin troppo: 108 giorni". Così il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, rispondendo ai cronisti nell'incontro con la stampa parlamentare per i tradizionali auguri di fine anno.