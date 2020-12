Covid: tre positivi e due dubbi su volo Londra-Palermo

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Tre tamponi positivi e due dubbi: è questo il risultato dei test molecolari sui 134 passeggeri e sei componenti dell'equipaggio del volo Ryanair da Londra atterrato ieri sera a Palermo. I tamponi antigenici rapidi effettuati dai medici dell'Asp di Palermo e dell'Usmaf avevano dato esito negativo. I successivi controlli hanno purtroppo accertato la presenza di tre contagiati tra i passeggeri, che si trovano tutti in quarantena. Il volo (FR3918) della compagnia Ryanair decollato ieri pomeriggio da Londra Stansted, con a bordo 134 passeggeri, di cui due bambini, più sei dell'equipaggio era atterrato ieri sera alle 20.45 all'aeroporto Falcone Borsellino. Subito dopo lo sbarco i medici dell'Asp di Palermo e dell'Usmaf avevano attivato il canale sanitario sottoponendo passeggeri ed equipaggio al doppio tampone: antigenico e molecolare. I test rapidi avevano dato esito negativo, quelli molecolari hanno invece invece individuato tre casi positivi e due dubbi. Adesso tutti sono in isolamento fiduciario. Le autorità sanitarie hanno inoltre acquisito le liste passeggeri, per monitorare l'andamento della quarantena di coloro che erano a bordo dell'aereo.