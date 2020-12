Cane abbandonato a Siracusa, affidato ad agente che lo salva

(ANSA) - SIRACUSA, 21 DIC - Una giovane di 26 anni è stata denunciata dagli agenti del Nucleo operativo tutela animale della Polizia municipale di Siracusa per l'abbandono del proprio cane. L'animale è stato soccorso da un agente di polizia fuori servizio nei pressi di via Elorina. L'animale aveva il microchip che ha permesso l'identificazione della proprietaria che ha spiegato di avere lasciato da tempo Siracusa e di averlo affidato alle cure di parenti. Affermazioni che, secondo la polizia municipale, non hanno trovato riscontro. La donna è stata denunciata e il cane è stato dato in affido al poliziotto che lo aveva salvato. (ANSA).