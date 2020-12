Libia: attesa e gioia su molo Mazara per rientro pescatori

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 20 DIC - Sotto una pioggia lieve ma insistente, al Porto Nuovo di Mazara del Vallo è iniziata l'attesa dei parenti dei 18 pescatori in arrivo da Bengasi. Tra poco più di un'ora è previsto l'arrivo dell'Antrtide e del Medinea. La banchina del porto è transennata, l'ingresso allo scalo marittimo è vietato anche ai marinai delle imbarcazioni ormeggiate. L'armatore del Medinea, Marco Marrone, è raggiante: "Sono emozionatissimo - dice - Non vedo l'ora di riabbracciare tutti".

Qualcuno dei parenti dei marinai ha provveduto a portare vestiti per i loro cari: "La normalità comincia anche da queste cose", dice una ragazza prima di inoltrarsi nell'area riservata ai familiari dei pescatori. (ANSA).