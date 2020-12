Covid: Karol premiata da Rotary Palermo per tamponi clochard

(ANSA) - PALERMO, 19 DIC - La Karol è stata premiata dal Rotary Palermo per l'attività di volontariato svolta a favore dei clochard per la prevenzione del Covid. La struttura sanitaria privata ha infatti messo a disposizione il proprio personale che, a bordo di un camper offerto dal Rotary, è andato in giro per la città per effettuare lo screening con tamponi rapidi e sierologici su ottanta clochard.

"È un riconoscimento che ci rende orgogliosi - spiega il presidente della Karol, Marco Zummo - e ci stimola a proseguire ancora la nostra attività sul fronte della solidarietà, soprattutto in questo momento di grave emergenza sanitaria.

Ripeteremo infatti anche nel prossimo mese questa esperienza per tutelare i soggetti più deboli che purtroppo non si possono permettere neanche di sottoporsi al tampone". (ANSA).