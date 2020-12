Acqua: Amap, verso riprsitino normale erogazione idrica

(ANSA) - PALERMO, 17 DIC - Amap informa che è stato dato inizio, nella prima mattinata di oggi, al processo di riattivazione del potabilizzatore Cicala che si stima possa essere completato durante la notte. Il ritorno verso la normalità nell'erogazione idrica nel palermitano è stato reso possibile grazie alla manovra di sfangamento dell'invaso Poma operata dei tecnici del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana nella mattinata di ieri, dopo avere provveduto per circa 20 ore al contino lavaggio della condotta di adduzione delle acque grezze. Non appena saranno effettuati i necessari controlli di qualità si procederà pertanto al riempimento e alla pressurizzazione dell'Acquedotto Jato, che con la sua capacità di circa 60.000 metri cubi, richiede un lasso di tempo alquanto considerevole per rientrare in equilibrio.

"Già dalla giornata di domani - si legge in una nota dell'Amap -, salvo imprevisti, verrà ripristinata la normale consegna idrica a tutti i comuni della fascia costiera occidentale: Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci, Isola delle Femmine e al serbatoio Petrazzi del Comune di Palermo. A seguito di ciò verranno riportate alla normalità anche condizioni di pressione nel sistema di approvvigionamento della fascia costiera orientale e nelle utenze del Canale di Scillato. Durante la fase transitoria, le variazioni di flusso idrico all'interno delle tubazioni potranno determinare una temporanea variazione della torbidità delle acqua in distribuzione, anche se tale condizione dovrebbe rientrare rapidamente". (ANSA).