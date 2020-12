Natale: teatro Donnafugata, Novene 2.0 online

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla resta fedele all'antica usanza dei canti di accompagnamento alla Natività nei nove giorni che precedono il Natale, seppur adattandosi alle restrizioni imposte dalla pandemia: ne esce fuori "Novene 2.0 | Viaggio nelle pastorali e nei repertori del Natale in Sicilia", un nuovo progetto in collaborazione con uno dei cantori più raffinati dell'anima siciliana, Mario Incudine.

Una narrazione "a puntate" sulla natività basata sul racconto "Lu viaggio dulurusu di Maria cu lu so spusu" di Benedetto Annulero che da oggi fino alla vigilia del 24 dicembre, ogni giorno alle ore 18, sarà trasmessa in streaming sulle pagine social del teatro. Nove giorni di attesa, di preghiere, di musica e teatro, in compagnia di Mario Incudine che guiderà il pubblico virtuale in un viaggio dall'annunciazione alla partenza per Betlemme, dalla nascita all'adorazione dei pastori, dall'arrivo dei Magi alla strage degli innocenti fino alla fuga in Egitto. Un'iniziativa che gode del patrocinio dell'Assessorato regionale Turismo e Spettacoli, guidato dall'assessore Manlio Messina. (ANSA).