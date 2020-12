Intervento al femore a paziente 101 anni,dimessa dopo 48 ore

(ANSA) - CATANIA, 15 DIC - Una paziente di 101 anni, con frattura scomposta del collo del femore, è stata operata all'ospedale Gravina di Caltagirone dopo 24 ore dall'accesso al pronto soccorso e dimessa dopo 5 giorni. L'anziana signora, di Mineo, è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia la sera di giovedì 10 dicembre e, dopo indagini pre-operatorie e accertamento di negatività del tampone molecolare per Covid-19, l'indomani è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Oggi è stata dimessa dall'Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia e trasferita in quella di Lungodegenza per proseguire la riabilitazione.

La paziente ha superato brillantemente l'intervento. Le sue condizioni sono buone. È autonoma e desiderosa di ritornare alla sua vita quotidiana. Nel primo semestre di quest'anno sono stati eseguiti nell'ospedali del Calatino oltre 180 interventi di riduzione delle fratture di femore nell'anziano, il 70% circa dei quali entro 48 ore.

Tra i fattori che stanno rendendo possibile la continuità dell'attività chirurgica ortopedia nell'Azienda, a fronte, in particolare, dell'emergenza pandemica, vi è la ridistribuzione dei dirigenti ortopedici nei presidi carenti di personale, la conclusione delle procedure concorsuali per dirigenti ortopedici e la loro prossima assunzione tra dicembre e gennaio. (ANSA).