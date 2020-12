Gregoretti: Toninelli, Salvini uomo forte scarica colpe

(ANSA) - PALERMO, 12 DIC - "Per L'assegnazione del porto sicuro a terra c'è un mandato unico al ministro dell'interno che è il responsabile. Stiamo assistendo invece al tentativo di scaricare sul ministero dei Trasporti responsabilità sue". Lo ha detto l'ex ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, dopo la sua testimonianza davanti al Gup di Catania per l'udienza preliminare per il caso Gregoretti. "Un tentativo - ha aggiunto - realizzato dall'uomo che diceva di difendere i confini italiani, che era l'uomo forte al Governo". "Sono le leggi nazionali e internazionali che spiegano che l'assistenza in mare spetta al ministero dei trasporti, ma l'assegnazione del porto per lo sbarco è responsabilità unica de ministro dell'Interno".

"Ho risposto a tutte le domande con chiarezza", ha chiosato Toninelli, che non ha risposto ai quesiti dei giornalisti "perché c'è un procedimento penale in corso". (ANSA).