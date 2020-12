Gregoretti: Salvini, orgoglioso di aver salvato vite

(ANSA) - PALERMO, 12 DIC - "Sono orgoglioso di quello che ho e abbiamo fatto. Ho fornito al giudice i numeri che parlano di vite: nell'estate del 2018 e in quella del 2019, pre e post Salvini, abbiamo ridotto del 55% i dispersi, da 1.694 a 757; azzerato il numero dei cadaveri in mare, da 83 a 4; ridotto dell'80% gli sbarchi, da 42 mila a 8 mila. I numeri ci danno ragione, abbiamo salvato vite". Così Matteo Salvini in conferenza stampa a Catania dopo l'udienza preliminare sul caso Gregoretti "Rivendico - ha aggiunto - con orgoglio quello che ho e abbiamo fatto: a differenza degli altri non cambio idea sulla base delle convenienze. Per me coerenza e dignità sono due parole che hanno un valore. No come Toninelli: su due ore in aula per un'ora e mezza ha detto che non si ricorda e che comunque non era responsabilità sua. Io mi assumo, con i colleghi che erano con me, totalmente e con orgoglio il successo delle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina".

(ANSA).