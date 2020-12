Teatro: appuntamenti in streaming al Biondo

(ANSA) - PALERMO, 11 DIC - Un mese ricco di appuntamenti streaming con il Teatro Biondo. In attesa di riaprire il sipario e accogliere nuovamente nelle sale il pubblico, il Biondo dà appuntamento online con un palinsesto di dirette e première video sul canale YouTube.

Per la sezione "I Cantieri del Biondo", saranno mostrate le prime sessioni di prova della nuova produzione Il cavaliere Sole di Franco Scaldati. Sabato 26 dicembre, alle 18, sul canale YouTube si potrà entrare nel cantiere dello spettacolo nato da un progetto di Enzo Venezia e Mario Incudine, per la regia di Cinzia Maccagnano, con Alfio Antico, Serena Barone, Paride Benassai, Gino Carista, Egle Mazzamuto, Antonio Pandolfo e Salvo Piparo.

Il cavaliere Sole, che Venezia, Incudine e Maccagnano affrontano in una chiave inedita e musicale, avvia un progetto sul grande poeta e drammaturgo palermitano, che proseguirà domenica 27 e lunedì 28 dicembre, alle 18, sempre sul canale YouTube, con due puntate di Inedito Scaldati a cura di Livia Gionfrida, durante le quali gli attori Melino Imparato, Domenico Ciaramitaro e Manuela Ventura interpreteranno testi inediti, alcuni dei quali ispirati all'opera di Shakespeare.

Questo mese prende il via anche l'iniziativa "Teatro a domicilio" sul canale YouTube del Biondo: due spettacoli in première streaming on demand. Si comincia, domenica 20 dicembre alle 18, con Decameron Dolci dei Teatrialchemici, regia di Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, con Sergio Beercock, Luigi Di Gangi, Ugo Giacomazzi, Simona Malato e Chiara Muscato. Per arginare il contagio ed esorcizzare lo spettro della pandemia, alla maniera di Boccaccio, cinque attori si incontrano e si raccontano storie, ispirandosi ai racconti siciliani di Danilo Dolci.

(ANSA).