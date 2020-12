Acqua: Amap, immutate condizioni torbidità invaso Poma

(ANSA) - PALERMO, 11 DIC - Permangono immutate le condizioni di eccessiva torbidità delle acque prelevate dall'invaso "Poma" che costringono l'Amap Spa al fermo dell'impianto di potabilizzazione "Cicala" ed alla conseguente discontinuità del servizio di approvvigionamento idrico tramite l'acquedotto "Jato". Lo rende noto il gestore del servizio idrico integrato.

"Il perdurare delle condizioni di maltempo e le previsioni meteo dei prossimi giorni, rendono attualmente impossibile una previsione sulla regolare ripresa dell'approvvigionamento idropotabile e ciò con inevitabili disservizi sia in tutti i Comuni della fascia costiera occidentale, sia nei distretti della rete idrica di Palermo appartenenti alle fasce altimetriche 35-70 metri su livello del mare e oltre 70 metri su livello del mare (fascia Pedemontana) - prosegue la nota - Inoltre, per consentire un riequilibrio del regime di pressioni nell'intero sistema di adduzione e distribuzione si verificheranno, già dalla tarda serata di oggi, disservizi anche nei Comuni della fascia costiera orientale e nei distretti della zona nord della città di Palermo".

L'Amap Spa,, ha in corso il costante monitoraggio dei parametri di processo, al fine di consentire, non appena possibile, il rispristino della normale funzionalità dell'impianto di potabilizzazione Cicala e dell'erogazione idropotabile.

Della situazione emergenziale in essere - anche attraverso i canali di Protezione civile dell'Amministrazione comunale di Palermo- è stato informato il Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana, gestore dell'invaso, ed agli enti e popolazioni interessate.

L'Amministratore Unico dell'Amap s.p.a ing. Alessandro Di Martino afferma "che la società ha già avviato la gara di progettazione dell'adeguamento e rinnovamento funzionale del Potabilizzatore Jato e sono pure in fase di ultimazione interventi di rifunzionalizzazione di alcune strutture del potabilizzatore".

E' tuttavia necessario ed imprescindibile - precisa - che tali interventi siano accompagnati da un piano di manutenzione e rinnovo infrastrutturale dell'Invaso Poma da parte dell'Amministrazione titolare dello stesso, in modo da minimizzare ogni rischio futuro di interruzione di servizio. A tal fine l'Amap ha già dato la propria disponibilità all'avvio di un tavolo tecnico di confronto che serva ad affrontare in modo sinergico le criticità in essere con l'obiettivo di garantire il necessario miglioramento della qualità del servizio reso ai cittadini". (ANSA).